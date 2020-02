Stiri pe aceeasi tema

- Școlile din Dambovița au raportat in aceasta dimineața 59 de cazuri de gripa, conformate. Nici o unitate de invațamant nu Post-ul DAMBOVIȚA: 59 de cazuri de gripa in școlile din județ. Nici o unitate nu este inchisa apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- FOTO – Arhiva Ministerul Educației și Cercetarii a transmis inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București o nota cu masurile obligatorii pe care unitațile de invațamant trebuie sa le aplice pentru prevenirea imbolnavirilor in colectivitațile de preșcolari și elevi.…

- Luna februarie aduce peste 70 de cazuri de gripa in școlile și gradinițele din Timiș. Luni, 3 februarie, virozele au depașit „cota” 3.000. In școlile și gradinițele din Timiș au fost depistate, luni, 3 februarie, 33 de cazuri de gripa in cazul preșcolarilor, 39 in randul elevilor și unul in cazul cadrelor…

- La nivelul județului Vrancea, in randul elevilor și preșcolarilor nu este raportat niciun caz de gripa, ci doar infecții respiratorii (viroze). Marți, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea a avut loc o ședința cu directorii unitaților de invațamant din mediul urban privind aplicarea masurilor…

- FOTO – Arhiva In școlile clujene s-au inregistrat 15 cazuri de gripa la elevi, scrie Radio Cluj. Acestea sunt confirmate de Direcția de Sanatate Publica, potrivit inspectorul general școlar, Valentin Cuibus. „Sunt cazuri confirmate de gripa, dar sunt foarte puține, deci vorbim despre 15 persoane, confirmate…

- "In Bucuresti au fost raportate azi dimineata (marți, n.r.), de la cabinetele scolare medicale de stat, 1404 cazuri de gripa sezoniera. 185 in sectorul 1, 152 din S2, 224 in S3, 205 in S4, 240 in S5, 397 in S6. Cifra este valabila doar pentru scolile de stat. Aceasta este cu mult mai mare, avand in…

- Peste 1.400 de imbolnaviri de gripa au fost inregistrate, marți, in școlile din București, anunța primarul Gabriela Firea, subliniind ca deocamdata nu a fost declarata stare de epidemie in Capitala, conform Mediafax.„In Bucuresti au fost raportate azi dimineata (marți, n.r.), de la cabinetele…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a ținut sa le transmita un mesaj parinților care ii solicita sa inchida școlile in Capitala din cauza epidemiei de gripa. Firea susține ca aceasta decizie nu poate fi luata de Primaria Capitalei sau primariile de sector decat la recomandarea specialiștilor din…