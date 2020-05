ISJ solicită sprijinul comunităţii pentru dotarea elevilor defavorizaţi cu aparatură pentru învăţământ online Conducerea Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Covasna solicita sprijinul membrilor comunitatii pentru dotarea elevilor defavorizati cu aparatura electronica, astfel incat si acestia sa poata participa la cursurile online. Inspectoratul Scolar Judetean Covasna lanseaza un apel catre persoanele fizice si juridice pentru a veni in sprijinul elevilor care doresc sa participe la activitatile de invatare online, situatie […] Articolul ISJ solicita sprijinul comunitatii pentru dotarea elevilor defavorizati cu aparatura pentru invatamant online apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol: mesageruldecovasna.ro

