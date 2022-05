Stiri pe aceeasi tema

21 de elevi cu varste intre 6 și 18 ani, de la Colegiul Național „Ion Minulescu" din Slatina, județul Olt, au ajuns la spital cu simptome de toxiinfecție alimentara, iar 14 dintre ei au ramas internați, informeaza, miercuri, Direcția de Sanatate Publica.

Emiratele Arabe Unite au inregistrat un caz de variola maimutei, fiind primul stat din Golf unde a fost identificat virusul. De asemenea, Republica Ceha si Slovenia au inregistrat, marti, primele cazuri de boala, relateaza BBC, potrivit news.ro.

Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat marti ca a identificat 348 de cazuri suspecte de hepatita de origine necunoscuta si a favorizat ipoteza unui adenovirus pentru a explica aceasta boala misterioasa care afecteaza in principal copiii, relateaza AFP, informeaza Agerpres.

Incendiul izbucnit sambata seara la acoperisul unui bloc de locuinte din Slatina a fost lichidat, echipe de pompieri continuand interventia pentru a indeparta efectele negative, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu, potrivit Agerpres.

Peste 900 de persoane au fost angajate in primele trei luni ale acestui an prin intermediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Olt, in aceeasi perioada rata somajului fiind in usoara scadere.

Institutul National de Sanatate Publica anunta, luni, primele doua decese confirmate cu virusul gripal, in sezonul 2021 – 2022. Este vorba despre o femeie de 78 de ani din Olt si un barbat de 58 de ani din Timis. Niciunul dintre cei doi pacienti nu era vaccinat impotriva gripei, anunța news.ro.

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, s-a intalnit vineri cu Nicolas Schmit, comisarul european pentru locuri de munca si drepturi sociale, la Colegiul National "Mihai Viteazul", institutie care gazduieste 227 de elevi ucraineni de ciclu primar.

Cartel Alfa a transmis, joi, ca 2.500 de salariati de la TMK-Artrom Resita si Slatina - unul dintre cei mai mari producatori industriali de tevi din Romania si din Europa - nu isi pot primi salariile din cauza blocarii conturilor in contextul sanctiunilor impuse Rusiei. Sindicalistii sustin ca firma