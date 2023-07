Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mureș va deschide, in premiera in aceasta toamna, prima farmacie universitara. Numita „Gaudeamus", aceasta va funcționa dupa aceleași reguli ca o farmacie tradiționala dar va avea, in plus, siguranța eliberarii…

- Aproximativ 120 de elevi vor participa in perioada 14-22 iulie la Universitatea de Vara pentru Elevi, acesta fiind un program cu tradiție in Liga Studenților din Targu Mureș. Liceenii vor veni la Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș…

- Reprezentanții Ministerului Sanatații au anunțat, in urma cu cateva zile, lista obiectivelor de investiții aprobate pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), in cadrul apelului de proiecte care vizeaza "Cabinete de planificare familiala." "Inca un proiect PNRR caștigat…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș are un studio multimedia redecorat, o imagine noua care vorbește despre identitatea și standardele profesionale ale Universitații. "Am avut la dispoziție un spațiu de mici dimensiuni, caruia i-am conferit…

- An de an, mediciniștii de la Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mureș se aduna in numar cat mai mare la serenadele studențești. Prin cantec, emoție și voie buna este felul lor de a mulțumi cadrelor didactice care i-au inspirat și motivat in toți…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș a primit azi, 8 iunie 2023, vizita profesorului Pietro Laureano, arhitect si urbanist, presedintele Consiliului International al Monumentelor si Siturilor (ICOMOS) și consultant UNESCO pentru ecosistemele…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș a organizat, zilele trecute, evenimentul cu tema „Importanța gandirii flexibile ("Growth mindset") in activitatea didactica", la care au participat 40 de cadre didactice de la Școala Gimnaziala Ceaușu…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mures, prin Compartimentul Relatii cu Piata Muncii si Societatea Antreprenoriala Studenteasca, in parteneriat cu Asociatia ESTIEM LG Mures, a organizat, miercuri, evenimentul "Fata in Fata cu Angajatorii", pentru…