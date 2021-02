ISJ: Începând de luni, 22 februarie, SCENARIILE de FUNCȚIONARE pentru ȘCOLILE din județ Vineri, 19.02.2021, urmare a Hotararii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Valcea nr.6/19.02.2021 și in conformitate cu prevederile Ordinului comun al Ministerului Educației și al Ministerului Sanatații nr. 3235/93/04.02.2021, au fost aprobate scenariile de funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar din județul nostru. Urmare a acestei Hotarari, luni, 22.02.2021, unitațile școlare din județul nostru vor funcționa dupa urmatoarele scenarii: Scenariul 1: 287 unitați școlare Acest scenariu presupune participarea zilnica a tuturor prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant,… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

Sursa articol: realitateavalceana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul județului Hunedoara, Calin Petru Marian, a convocat astazi Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, care a aprobat Hotararea nr. 25, privind scenariile de funcționare pentru instituțiile de invațamant din județul Hunedoara. Prevederile Hotararii nr. 25 din 19.02.2021 a C.J.S.U.…

- Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara monitorizeaza dinamica scenariilor de funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar, la nivelul județului Hunedoara, aceasta fiind influențata de evoluția situației epidemiologice din fiecare localitate. Prin urmare, incepand cu data de 15 februarie,…

- Social Au fost aprobate scenariile dupa care se vor ține cursurile in școlile din județ, incepand de luni februarie 12, 2021 19:07 Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a aprobat, vineri, scenariile dupa care se vor desfașura cursurile in unitațile școlare din județ incepand de luni, 15 februarie,…

- In urma Hotararii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența nr. 4 de vineri, 12.02.2021, privind actualizarea scenariilor de funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar din Județul Valcea in condiții de siguranța epidemiologica, avem urmatoarea situație: Scenariul 1: 296 unitați școlare…

- Luni, 8 februarie 2021 a debutat semestrul II al anului școlar 2020-2021 și, potrivit declarației ministrului Educației, Sorin Campeanu, peste 2,4 milioane de elevi din țara s-au intors fizic la școala, dupa scenarii colorate și reguli sanitare impuse de pandemia de COVID-19. Aceste reguli, care se…

- Masurile intreprinse de catre Inspectoratul Școlar Județean Alba in aceste zile au vizat pregatirea unitaților de invațamant pentru intoarcerea fizica a elevilor la cursuri. Conform Ordinului comun pentru aprobarea masurilor de organizare a activitații in cadrul unitaților/instituțiilor de invațamant…

- Elevii se vor intoarce ,luni 8 februarie, in scoli dupa cele trei scenarii anunțate deja de catre autoritați. Profesorii vor urma sa faca triaj observațional pe intreaga durata a activitaților școlare. In cazul in care un școlar sau un preșcolar prezinta simptome de infectare cu SARS-CoV-2 in timpul…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a emis hotararea nr. 5 din 03.02.2021 privind propunerea reluarii activitaților ce impun prezența fizica a preșcolarilor și elevilor in unitațile de invațamant și stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19. Elevii se…