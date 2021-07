Au fost repartizați 1571 de elevi (99,17%) in invațamantul liceal de stat din totalul elevilor cu opțiuni completate (1584): 1028 candidați au fost repartizați la filiera teoretica, iar 543 candidați la filiera tehnologica.

In total, au fost completate 16489 de opțiuni, rezultand o medie de 10,41 optiuni/elev.

Au fost admiși in etape anterioare repartizarii computerizate:

– 175 de elevi la specializari vocationale;

– 12 elevi in invatamantul militar;

– 8 elevi pe locurile speciale, rezervate candidatilor de etnie roma;

– 16 elevi in invațamantul…