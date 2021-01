ISJ Gorj a aprobat mai puține clase de liceu și școală profesională Vor fi mai puține clase de a IX-a in Gorj din urmatorul an școlar. In urma ședinței Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Gorj s-a aprobat planul de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022. Acesta prevede 94 de clase de liceu și școala profesionala, fața de 116 cate sunt in momentul de fața. Scaderea numarului de clase are legatura cu faptul ca sunt cu o mie de elevi mai puțini. Dana Constantinescu, purtatoarea de cuvant a Inspectoratului Școlar Județean Gorj, a declarat ca in prezent sunt 116 clase de a IX-a. Dintre acestea, 27 la profesionala și 89 la liceu. Noul plan… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

