Inspectoratul Școlar Județean Dolj va organiza Targul Ofertelor Educaționale, in perioada 16-27 mai, la Casa de Cultura a Studenților din Craiova. In cadrul acestui eveniment, liceele vor prezenta oferta educaționala pentru admiterea in clasa a IX-a, in anul școlar 2022-2023. Prezentarea ofertei educationale in cadrul acestui eveniment se va face zilnic, intre orele 9,00-13,00, iar unitațile de invațamant, care au oferta educaționala pentru invațamantul profesional și tehnic (Iiceal, profesional de stat și dual, postliceal), vor implica in desfașurarea evenimentului și operatorii economici parteneri.…