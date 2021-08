ISJ Dolj organizează şedinţe pentru repartizarea profesorilor pe posturi Inspectoratul Scolar Judetean organiteaza pana joi sedinte publice pentru a asigura necesarul de cadre didactice la catedre pentru anul scolar urmator. Din datele publicate de Inspectoratul Scolar Judetean Dolj sunt sute de posturi didactice publicate care trebuie ocupate pentru anul scolar urmator. Cele mai multe posturi libere sunt in gradinite si la invatamantul primar. Au fost publicate 71 de posturi pentru educatoare si 83 de posturi pentru invatatori. Multe ore libere si inclusiv catedre sunt si la biologie, chimie, fizica, muzica, agricultura, educatie fizica, limba franceza, limba latina,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

