ISJ Dolj: Grădiniţele cu bucătărie vor avea preţ unic la meniu Meniul in gradinitele cu program prelungit din Craiova este de 14 lei per copil pe zi. Unitatile scolare care au preturi mai mici vor trece la acest tarif de la 1 octombrie. Exceptie fac doar gradinitele de stat care nu au bucatarie proprie, dar si acestea trebuie sa se tina cont de optiunile parintilor, spun reprezentantii ISJ Dolj. Precizarea vine in contextul in care o parte dintre parintii copiilor de la Gradinita cu Program Prelungit „Lascar Catargiu” din Craiova au reclamat faptul ca meniul copiilor este prea scump, fiind 23 de lei pe zi. Inspectorii scolari spun ca hrana care se ofera in… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O parte dintre parintii Gradinitei cu Program Prelungit „Lascar Catargiu” din Craiova reclama ca platesc prea mult pentru mancare. La acestea se adauga si faptul ca in unitate li s-a cerut sa dea lunar bani pentru sapun si hartie igienica si ca la aceste cheltuieli se vor adauga si banii pentru rechizite.…

- Fundatia nuntii lui Simion, controlata de AUR. George Simion, liderul partidului AUR, a anuntat ca a strans in jur de 400.000 de euro in urma nuntii sale de la Maciuca. Inaintea importantului eveniment din viata sa, George Simion i-a indemnat pe nuntasi sa vireze darul de nunta in contul Fundatiei Nationale…

- Șeful CA al Alro Slatina: Schema de compensare a facturilor la energie este o frauda colosala. Banii se duc la intermediari Schema de compensare a facturilor la energie este o “frauda… de dimensiuni colosale” considera presedintele Consiliului de Administratie al Alro Slatina, Marian Nastase, care acuza…

- Ministerul Educatiei pune accent pe digitalizare si transparenta atat prin legile in vigoare cat si pe legile aflate in dezbatere, dar multe scoli si gradinite din Craiova si judet nu au site-uri unde sa publice datele oficiale. Sunt unitati scolare care s-au limitat doar la un grup de facebook, iar…

- Inspectorii scolari vor demara controalele in scolile si gradinitele din Dolj pentru a verifica stadiul pregatirilor pentru inceperea noului an scolar 2022-2023. Controalele vor incepe din 19 august. Inspectorii scolari spun ca vor urmari care este calitatea spatiilor de invatamant. Datele statistice…

- Sorin Grindeanu a declarat, miercuri, la Timisoara, ca directorul general al Metrorex si Consiliul de Administratie sunt raspunzatori de faptul ca tot mai putine garnituri sunt scoase pe traseu, in aceasta perioada. ”Metrorex are un director general si are si un Consiliu de Administratie, e o companie.…

- ”Enel S.p.A., prin filiala sa detinuta in totalitate Enel X S.r.l., si Intesa Sanpaolo S.p.A., prin filiala sa Banca 5 S.p.A., au finalizat achizitia de la Schumann Investments, companie controlata de fondul international de capital privat CVC Capital Partners Fund VI, a 70% din capitalul social al…

- De pe 1 iulie, cuantumul alocatiei de hrana in spitalele de stat va fi dublat, valoarea urmand sa fie de 22 de lei pe zi. Pana acum, pacientii din spitale aveau mese zilnice in medie in valoare de 11 lei, din care administratia unitatilor medicale trebuia sa asigure cele trei mese, tinand cont si de…