ISJ Dolj cumpără peste 7.000 de pachete de rechizite pentru elevi ISJ Dolj cumpara peste 7.000 de pachete de rechizite scolare pentru elevii de la clasele primare si clasele gimnaziale pentru anul scolar in curs. Suma alocata este aproximativ 33.000 de euro. Banii sunt asigurati prin in cadrul Programului social de acordare de rechizite scolare pentru anul scolar 2021 -2022. Prin licitatie in Dolj vor fi achizitionate 7.316 pachete de rechizite scolare. Vor primi rechizite elevii care provin din familii cu venituri mici. „Rechizitele pentru elevi se acorda prin conform OUG nr.33/2001 privind acordarea de rechizite scolare, aprobata prin Legea nr.126/2002, au… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

