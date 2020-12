ISJ Dolj cumpără laptop-uri de 436.000 de euro Inspectoratul Școlar Județean Dolj face licitație pentru achiziție de dispozitive tip laptop, in valoare de peste 436.000 de euro. Laptop-urile pe care vrea sa le cumpere Inspectoratul Școlar Județean Dolj se vor folosi pentru a asigura desfașurarea activitaților didactice on-line. Banii sunt alocați din fonduri bugetare, iar suma este de 2.139.201, 68 lei, echivalentul a puțin peste 436.000 de euro. Din acești bani ar trebui sa fie achiziționate 1.019 dispozitive tip laptop. Ofertele trebuie depuse pana pe 23 decembrie. Criteriul de atribuire a contractului este cel mai bun raport calitate-preț.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

