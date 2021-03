ISJ Dolj: Au fost licee în Craiova cu prezenţă sub 20% la simularea bacalaureatului Elevii din ultimul an de liceu au simulat, ieri, prima proba scrisa a bacalaureatului. In Dolj, la aceasta simulare au lipsit peste 1.500 de elevi. La unele licee din Craiova prezenta a fost sub 20%. Conducerea Inspectoratului Scolar Judet Dolj a anuntat ca vrea sa afle care au fost motivele absenteismului. Liceenii au dat, ieri, piept cu primele emotii ale examenului maturitatii. Au sustinut simularea probei scrise la Limba si literatura romana. Elevii au primit subiectele la ora 9.00 si au avut trei ore la dispozitie pentru a le rezolva. Acestia au avut voie sa paraseasca salile de examen dupa… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 22 martie, elevii claselor a XII-a au susținut prima proba de la examenul de simulare Bac 2021. Ce subiecte au avut liceeni de rezolvat la limba și literatura romana. Subiecte simulare BAC Romana 2021 La primul subiect, elevii, atat de la profilul uman, cat și cei de la real, au avut de rezolvat…

- Elevii de liceu au susținut azi, 22 martie, prima proba de la examenul de simulare a bacalaureatului 2021, cea la Limba și literatura romana. Elevii au avut cerinte putin diferite in functie de profil la ultima parte, adica la eseu. Astfel, cei de la profil real si tehnologic au avut sa redacteze in…

- Azi incepe simularea Bacalaureatului. Elevii vor susține prima proba scrisa la Limba și literatura romana. In localitațile aflate in carantina, simularea se amana. Dar este neclar ce se intampla cu elevii din comunele și orașele inchise, care invața in alte localitați unde liceele sunt deschise. Așa…

- Elevii din clasele terminale de liceu, care nu locuiesc in zone carantinate, susțin, luni, simularea probei scrise de limba și literatura romana a Bacalaureatului. Probele din cadrul simularii naționale a Bacalaureatului incep luni dimineața, la ora 9.00. Accesul elevilor in școli este permis pana la…

- Incep simularile pentru BAC. Azi – Limba romana. Liceenii din clasele terminale de liceu, care nu locuiesc in zone carantinate, susțin luni simularea probei scrise de limba și literatura romana a Bacalaureatului. Avand in vedere situatia pandemica creata de coronavirus, sunt mai multe reguli pe care…

- Simularea pentru Bacalaureat 2021 incepe astazi cu proba la limba și literatura romana. Elevii de clasa a XII-a s-au putut pregati pentru simulare rezolvand subiecte la romana pentru BAC 2021 din testele de antrenament publicate de Ministerul Educației, potrivit Hotnews. Prima proba la simularea BAC…

- Elevii din localitațile carantinate din județul Ilfov pot veni in Capitala pentru susținerea simularii examenului de Bacalaureat la limba romana in baza unei declarații pe propria raspundere. Ei pot fi insoțiți de parinți, care vor motiva faptul ca iși insoțesc copiii, a spus prefectul Capitalei.…

- Simularea evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a va incepe pe 29 martie, cu proba la Limba si literatura romana, informeaza un comunicat de presa al Ministerului Educatiei. Pe 30 martie va avea loc simularea la Matematica si elevii apartinand minoritatilor nationale care au urmat cursurile…