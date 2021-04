ISJ Dolj a validat profesorii suplinitori care pot rămâne definitiv pe posturi Profesorii suplinitori care au obtinut note peste 7 la examenul national de titularizare si au ocupat un post vacant au avut posibilitatea sa solicite ocuparea postului respectiv pe durata viabilitatii. Si in acest an, validarea finala a cadrelor didactice a fost facuta de Inspectoratul Scolar Judetean Dolj. O buna parte dintre solicitanti au fost insa respinsi pe motiv ca nu indeplinesc conditiile. Conform calendarului din metodologia pentru miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, incepand cu 30 martie, cadrele didcatice cu statut de suplinitor care au obtinut peste 7… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

