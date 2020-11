ISJ Dolj a scos 78.000 de euro în lupta împotriva coronavirusului Inspectoratul Școlar Județean Dolj a achiziționat prin procedura simplificata materiale sanitare pentru prevenirea imbolnavirii cu virusul SARS-CoV-2. Suma licitata a fost de 78.000 de euro fara TVA, pentru maști, biocide, dezinfectanți și sapun Au fost inregistrate 22 de oferte. Contractele au fost caștigate de trei firme pe sume mai mici decat cele estimate, respectiv 37.000 de euro fara TVA. Reprezentanții ISJ Dolj spun ca licitația a fost organizata pentru a asigura produse de prevenție unitaților de invațamant care nu au primit așa ceva din bugetul local sau din alte surse de finanțare. ISJ… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

