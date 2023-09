ISJ BN - platforma nationala de evaluare.

Stiri pe aceeasi tema

- Este in consultare publica Ghidul solicitantului pentru apelul „Dezvoltarea platformei de evaluare și realizarea de conținut digital”. Platforma dezvoltata in cadrul apelului va fi disponibila tuturor elevilor și cadrelor didactice din sistemul de invațamant preuniversitar și va putea fi utilizata pentru…

- Mai mulți buzoieni s-au aratat indignați, pe rețelele de socializare, de decizia Primariei Buzau de a amplasa o platforma ingropata pentru colectarea deșeurilor pe Bulevardul Nicolae Balcescu, langa blocul Magnolia. Oamenii nu sunt suparați doar din rațiuni estetice, pentru ca platforma de gunoi strica…

- Ministerul Educatiei lanseaza marti, 19 septembrie 2023, in consultare publica, Ghidul solicitantului pentru apelul "Dezvoltarea platformei de evaluare si realizarea de continut digital.Ministerul Educatiei lanseaza marti, 19 septembrie 2023, in consultare publica, Ghidul solicitantului pentru apelul…

- A fost lansat in consultare Ghidul solicitantului pentru ”Dezvoltarea platformei de evaluare si realizarea de continut digital” Ministerul Educatiei a lansat marti, in consultare publica, Ghidul solicitantului pentru apelul „Dezvoltarea platformei de evaluare si realizarea de continut digital”. Prin…

- In luna mai, Uniunea Europeana a autorizat cinci state membre (Bulgaria, Ungaria, Polonia, Romania si Slovacia) sa interzica comercializarea pe teritoriul lor a graului, porumbului, rapitei si semintelor de floarea-soarelui din Ucraina, conditia fiind sa nu impiedice tranzitul catre alte tari. Masura,…

- In vederea fundamentarii strategiei, a fost realizata evaluarea sectorului turistic romanesc. Aceasta analiza a fost realizata in anul 2018 si actualizata in anul 2022. De asemenea, strategia isi planifica si majorarea incasarilor din turismul international la 1,59 miliarde euro in 2025, la 2,27 miliarde…

- ”Daca ati fost tratat incorect de angajator din cauza postarii sau pentru ca ati apreciat ceva pe aceasta platforma, va vom finanta factura legala”, a spus Musk intr-o postare pe X de sambata seara, adaugand ca nu vor exista limite pentru finantarea facturilor. ”Si nu vom da doar in judecata, va fi…

- PAS și Platforma DA au același slogan electoral pentru alegerile din toamna - „Pentru un Chișinau european”. Intrebat Victor Chironda, candidatul Platformei DA la șefia capitalei cum comenteaza acest lucru, acesta a raspuns in cadrul emisiunii Puterea a Patra ca promoveaza acest slogan de cand și-a…