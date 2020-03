Ziarul Unirea IȘJ Alba SUSPENDA activitatea cu publicul pana in 23 martie, in contextul prevenirii infectarii cu coronavirus IȘJ Alba SUSPENDA activitatea cu publicul pana in 23 martie, in contextul prevenirii infectarii cu coronavirus In contextul epidemiologie actual, in baza adresei MEC nr. 8699 din 12.03.2020, Inspectoratul Școlar Județean Alba a decis suspendarea activitații cu publicul incepand din 16 martie 2020 pana in 23 martie 2020, cu posibilitatea... IȘJ Alba SUSPENDA activitatea cu publicul pana in 23 martie, in contextul prevenirii infectarii cu coronavirus Ziarul Unirea