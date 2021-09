IȘJ Alba: 132 elevi testați pozitiv, 104 clase și grupe în sistem online. LISTA actualizată, 29 septembrie IȘJ Alba: 132 elevi testați pozitiv, 104 clase și grupe in sistem online. LISTA actualizata, 29 septembrie In județul Alba, pana miercuri, erau in sistem online 104 de clase și grupe. Numarul elevilor testați pozitiv a ajuns la 132, iar in randul angajaților din invațamant sunt 46 de cazuri. Potrivit IȘJ Alba, la nivelul județului Alba, de la inceputul acestui an școlar, un numar de 132 elevi au fost testați pozitiv, cursurile […] Citește IȘJ Alba: 132 elevi testați pozitiv, 104 clase și grupe in sistem online. LISTA actualizata, 29 septembrie in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de elevi testați pozitiv, in școlile din Alba. Numarul claselor și grupelor in online a ajuns la 88 In județul Alba, pana marți, erau in online 88 de clase și grupe. Numarul elevilor testați pozitiv a ajuns la 113, iar in randul angajaților din invațamant sunt 36 de cazuri. Potrivit IȘJ Alba,…

- IȘJ Alba: 94 elevi testați pozitiv, 71 clase și grupe in sistem online. Numarul angajaților din școli, confirmați, s-a dublat In județul Alba, pana luni, au trecut in online 71 de clase și grupe. Numarul elevilor testați pozitiv a ajuns la 94, iar in randul angajaților din invațamant sunt 31 de cazuri.…

- Clase din 16 școli și gradinițe intra in regim de cursuri online din cauza unor cazuri de COVID-19, a anunțat Prefectura Capitalei, dupa o ședința a Comitetului Municipal pentru Situații de Urgența.

- IȘJ Alba: 55 de clase și grupe in sistem online. Numarul elevilor testați pozitiv a ajuns la 70. Situația din 24 septembrie In județul Alba, pana joi, 55 de clase și grupe sunt in sistem online. Numarul elevilor testați pozitiv a ajuns la 70, iar in randul angajaților din invațamant s-a ajuns la 16…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba anunta situația epidemiologica la nivelul județului, numarul de elevi testați pozitiv COVID și numarul de clase a caror activitate a fost suspendata și elevii invața in sistemul online. Astfel reprezentanții instituției informeaza ca un numar de 55 de elevi au fost…

- IȘJ Alba: Peste 40 de clase in sistem online. Se inmulțesc cazurile confirmate in randul elevilor. Lista unitaților, actualizata Numarul claselor care au trecut in sistem online in județul Alba a ajuns la 44. Comparativ, pana miercuri erau 39. Sunt 55 de elevi testați pozitiv, cu cinci mai mulți fața…

- Numar INGRIJORATOR de mare de elevi testați pozitiv COVID in ALBA și clase cu activitate suspendata. Situația la zi Numar INGRIJORATOR de mare de elevi testați pozitiv COVID in ALBA și clase cu activitate suspendata. Situația la zi Inspectoratul Școlar Județean Alba, ca urmare a unei solicitari din…

- O clasa a Colegiului ”David Prodan” din Cugir trece in sistem online. Elev vaccinat cu AstraZeneca, testat pozitiv pentru COVID Elevii unei clase a XII-a a Colegiului Național ”David Prodan” din Cugir vor face urmatoarele doua saptamani orele in format on-line. Situația a fost confirmata de reprezentații…