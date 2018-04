ISIS, ameninţare fără precedent într-un mesaj video: "Vă avertizăm, staţi departe de..." In cadrul unui mesaj audio facut public duminica, purtatorul de cuvant al gruparii a acuzat guvernul irakian ca urmareste interesele Iranului si a avertizat ca oricine va candida sau va vota in alegerile de pe 12 mai va fi tintit. Oficialii irakieni au declarat ca sectiile de votare vor fi foarte strict protejate. „Va avertizam, pe voi sunitii, ca acesti oameni (siitii) preiau puterea. Sectiile de votare sunt o tinta pentru noi, asa ca stati departe de ele”, a declarat Abu al-Hassan al-Muhajer. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Afla in plin proces de divorț cu soțul sau, Ilie Nastase, Brigitte Sfat nu se sfiește sa o atace pe actuala iubita a fostului tenismen. Intr-un mesaj postat pe rețelele de socializare, bruneta i-a adresat acestia cateva jigniri fara precedent.

- Peste opt milioane de cubanezi sunt asteptati duminica la sectiile de votare pentru a-si desemna reprezentantii in parlament, penultimul pas in procesul politic care va culmina luna viitoare cu alegerea primului presedinte al Cubei de dupa 1959 care nu provine din familia Castro, noteaza Reuters.…

- Decizie ferma a liderului de la Kremlin. Mai exact, Vladimir Putin a facut, in cadrul unui documentar declarații dure, ferme și șocante, devoaland cand și in ce condiții va folosi armele nucleare. Mai exact, Putin a afirmat ca in cazul in care Rusia va fi atacata cu arme nucleare, riscand sa fie nimicita,…

- ”In trecut a trebuit sa ne explicam actiunile in fata diverselor organisme internationale, insa acest lucru s-a schimbat. Productia noastra (de rachete) s-a triplat”, a declarat generalul Amir Ali Hajizadeh, scrie mediafax.ro. Declaratiile lui Hajizadeh au fost facute in contextul in care ministrul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut ca SUA sa trimita dovezi concrete care sa confirme faptul ca cetateni rusi sunt implicati în campania pentru alegerile prezidentiale din 2016, potrivit unui interviu difuzat de NBC TV, relateaza Reuters, citata de Agerpres.

- Scandalul in care este implicat procurorul Negulescu, alias „Portocala” este departe de a-și gasi un final. Mai mult, zilele ce trec scot la suprafața detalii cutremuratoare din activitatea acestuia.

- Adina Pintilie, regizoarea filmului experimental „Nu ma atinge-ma/Touch me not”, a primit, sambata, premiul cel mare pentru cel mai bun film de debut la Festivalul Internațional de Film de la Berlin. Printre cei care au ținut sa o felicite public pe romanca s-a remarcat președintele țarii, Klaus Iohannis.

- Papa Francisc transmiste in psatiul public un mesaj fara precedent: Sa ne abținem de la barfe! E Pana și in biserica, oamenii fac comentarii rautacioase la adresa semenilor, spune inaltul Pontif. “Adesea, in timp ce citesc cuvantul Domnului, multi oameni comenteaza: Ia uite-l pe ala, Ia uite-o pe femeia…