ISIS a vîndut măști false în SUA Printr-o escrochierie online, grupurile teroriste din Orientul Mijlociu au vandut maști false la spitale, case de ingrijire și unitați de intervenție. Teroriștii au mai folosit și rețelele sociale și criptomonede pentru a strange bani pentru arme și operațiuni teroriste, informeaza CBS, potrivit Mediafax. Autoritațile americane au confiscat 2 milioane de dolari și peste 300 de conturi de cripto Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Printr-o escrochierie online, grupurile teroriste din Orientul Mijlociu au vandut maști false la spitale, case de ingrijire și unitați de intervenție. Teroriștii au mai folosit și rețelele sociale și criptomonede pentru a strange bani pentru arme și operațiuni teroriste, informeaza CBS, potrivit Mediafax.

