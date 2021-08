Stiri pe aceeasi tema

- Un atentat a avut loc joi in apropierea aeroportului din Kabul care a blocat intreaga operațiune de evacuare. Sunt zeci de victime, printre care si copii. Atentatul terorist a fost deja revendicat de gruparea Stat Islamic.

- Stat Islamic Provincia Khorasan, ISIS-K a revendicat, joi seara, atentatul de la Kabul, a anunțat purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby. Cel puțin 12 militari americani au fost uciși, numarul morților este in continua creștere și peste 150 de oamni au fost raniți. Pentagonul pregatește masuri…

- Cel putin 12 militari americani au fost ucisi in atacurile produse in zona Aeroportului din Kabul, afirma surse din cadrul armatei SUA citate de agentia Associated Press si de postul Fox News. Conform surselor citate, au fost ucisi 11 membri ai Infanteriei marine si un medic din cadrul Fortelor…

- Cel putin 64 de persoane, inclusiv patru militari americani, au fost ucise in atacurile sinucigașe comise joi in zona aeroportului din Kabul, afirma oficiali afgani si din cadrul armatei americane. Un oficial din cadrul serviciilor medicale de urgenta din Afganistan a declarat, conform publicatiei…

