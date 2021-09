Stiri pe aceeasi tema

- Doamna Lenu este impotriva relației lui Victor cu Andrada. Ea susține ca fata este conflictuala, insa la fel o vede și nepotul ei pe doamna Lenu. Baiatul le-a povestit concurenților ca aceasta nu ar fi la fel și-n viața reala, cum este in casa Mireasa sezon 4.

- Blaze și Izabela au facut marturisiri in exclusivitate, in cadrul emisiunii Mireasa-Capriciile iubirii. Cei doi au dezvaluit detalii din relația lor și au spus cum decurge aceasta in afara casei.

- Andreea Gradinaru și Marian Pavel s-au cunoscut in cadrul emisiunii Mireasa, iar in finala s-au casatorit și au continuat relația in afara casei. Aceștia au fost invitați in platoul emisiunii Mireasa- capriciile iubirii și au marturisit cum decurge relația lor, dupa terminarea show-ului.

- Dupa ani de scandaluri cu foștii parteneri și nu numai, Mariana Moculescu a ajuns in sfarșit in punctul in care pune pacea și liniștea pe primul loc. Fosta soție a lui Horia Moculescu nu este intr-o relație in prezent, dar susține ca vrea sa fie iubita și sa iubeasca la randul ei. Potrivit spuselor…

- Ion le-a cunoscut pe fetele de la Mireasa sezon 4. Ajuns in fața celor noua tinere, nepotul doamnei Rodica și-a pierdut din curaj. Cu toate acestea, a subliniat faptul ca Adelina i-a atras atenția.

- Andreea și Marian au avut prima suparare in afara casei Mireasa. Andreea a vorbit deschis despre subiect atunci cand a fost intrebata de un fan daca a avut vreo cearta pana in prezent cu soțul sau.

- Blaze, proaspat intors de la un date de neuitat alaturi de iubita lui, Izabela, nu s-a putut abține și le-a povestit baieților tot ce s-a intamplat la intalnire. Blaze și Izabela au ieșit la piscina și timp de cateva ore au fost doar ei doi, dar nu au avut parte de discuții controversate sau duioase,…