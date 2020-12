Stiri pe aceeasi tema

- Un Craciun în grup restrâns, fara o mare reuniune de familie, este fara îndoiala „ce mai buna optiune” pe timp de pandemie pentru majoritatea tarilor, a estimat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), informeaza AFP. …

- Judecatoria Chișinau sediul Ciocana a emis mandat de arest de 18 zile pe numele fostului deputat roman PSD, Cristian Rizea. Decizia a fost luata cu puțin timp in urma, anunța jurnaliștii deschide.md. Pe 4 noiembrie, Ministerul roman Justiției a cerut autoritaților din Republica Moldova extradarea lui…

- Tinarul invinuit de omorul fetei de 16 ani a primit 30 de zile de arest in Penitenciarul nr. 13. Decizia a fost luata de Judecatoria Chișinau, sediul Ciocana. Avocatul invinuitului a cerut arest la domiciliu, dar nu se știe daca a contestat decizia.

- Tinarul de 18 ani, invinuit ca și-ar fi omorit iubita in virsta de 16 ani, a fost escortat la Judecatoria Chișinau, sediul Ciocana, acolo unde procurorul a cerut sa-i fie aplicat mandat de arestare pentru 30 de zile, iar apararea a solicitat ca masura preventiva sa fie „mai puțin aspra” – arest la domiciliu.…

- Polițiștii din Capitala sunt in cautarea a doi tineri, suspectați de furtul unui automobil din curtra unui bloc din sectorul Ciocana.Potrivit poliției, pe data de 18 septembrie, cand un barbat in varsta de 56 de ani a anunțat dispariția automobilului sau de marca Ford Transit.

- Șase din cei opt foști angajați ai unei companii de construcții, reținuți in cadrul efectuarii perchezițiilor, in ziua de 7 septembrie 2020, au fost plasați in arest preventiv pentru 30 de zile, iar un alt figurant - in arest la domiciliu, dupa ce Judecatoria Chișinau, sediul Ciocana, a admis solicitarea…

- Șase din cei opt foști angajați ai unei companii de construcții, reținuți in cadrul efectuarii perchezițiilor, in ziua de 7 septembrie 2020, au fost plasați in arest preventiv pentru 30 de zile, iar un alt figurant - in arest la domiciliu, dupa ce Judecatoria Chișinau, sediul Ciocana, a admis solicitarea…

- Șase din cei opt foști angajați ai unei companii de construcții, reținuți in cadrul efectuarii perchezițiilor, in ziua de 7 septembrie 2020, au fost plasați in arest preventiv pentru 30 de zile, iar un alt figurant - in arest la domiciliu, dupa ce Judecatoria Chișinau, sediul Ciocana, a admis solicitarea…