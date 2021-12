Stiri pe aceeasi tema

Iarna iși intra ușor in drepturi, iar condițiile meteo aflate in schimbare ne reamintesc faptul ca cel mai important lucru este sa ramanem in siguranța, indiferent de sezon.

- Florin Tanase (26 de ani), capitanul celor de la FCSB, crede ca o victorie in derby-ul cu CS Universitatea Craiova i-ar scoate pe olteni din lupta pentru titlu. CS Universitatea Craiova - FCSB, derby-ul rundei cu numarul 17 din Liga 1, se joaca duminica, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro. CS Universitatea…

- Capitanul formației FCU Craiova, Dragoș Albu, a fost dezamagit dupa eșecul cu CFR Cluj . „Ne-am facut speranțe, ne doream mai mult de la acest meci. In prima repriza cred ca ne-au reușit cateva faze, ce le-am incercat la antrenament. In partea a doua cred ca puteam mai mult. Am lasat ritmul mai jos…

- CFR Cluj cauta prima victorie in Conference League in aceasta seara pe stadionul din Gruia. Capitanul feroviarilor, Mario Camora, trage un semnal de alarma dupa esecul cu Rapid si spune ca vrea sa vada o schimbare de atitudine in duelul cu Alkmaar.

- Grupul sud-coreean Samsung a fost amendat cu 40 de milioane de euro (46,9 milioane de dolari) pentru fixarea preturilor în Olanda, a anuntat miercuri Autoritatea de reglementare a concurentei (ACM), transmit Reuters și Agerpres. Grupul sud-coreean este acuzat ca ani de zile a majorat în…

- Razvan Cherecheș, expert in sanatate publica și profesor UBB Cluj, explica ce ii așteapta pe romani: o iarna lunga cu multe restricții din cauza pandemiei de Covid-19. Razvan Cherecheș, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai, a analizat rata estimata a transmiterii bolii și a constatat ca, in septembrie,…

- In medie, fiecare salariat din judet contribuie cu 242 de lei la Fondul de pensii administrate privat – Pilonul II. Sume mai mari sunt achitate in Bucuresti (294 lei/participant), Cluj (268 lei/participant), Sibiu (264 lei/participant) si Timis (256 lei/participant). Iasul ocupa locul 5 la nivel national…

- Iasmin Latovlevici (35 de ani), ultima data jucatorul celor de la CFR Cluj, ar fi dorit de doua cluburi din Liga 1, FC Argeș și Sepsi OSK. Fundașul stanga, ajuns la 35 de ani, nu duce lipsa de oferte dupa desparțirea de CFR Cluj. Doua echipe cu aspirații la play-off, Sepsi OSK și FC Argeș, l-ar dori…