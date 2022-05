Stiri pe aceeasi tema

- Dani Oțil este unul dintre cei mai indragiți și apreciați prezentatori TV de la noi din țara, iar de fiecare data matinalul de la Antena 1 face o serie de dezvaluiri despre viața lui personala, dar și cea profesionala. De aceasta data, prezentatorul TV le-a marturisit telespectatorilor care era dorința…

- Dani Oțil este unul dintre cei mai carismatici prezentatori Tv, motiv pentru care atunci cand se afla pe micile ecrane face haz de necaz, indiferent ca este vorba despre problemele personale de acasa. Ei bine, dupa ce a ramas din nou fara bona, soțul Gabrielei Prisacariu nu s-a putut abține și a facut…

- Ei bine, nu doar Dani Oțil face numeroase dezvaluiri din viața intima, ci și Razvan Simion. In ediția de astazi de la Neatza cu Razvan și Dani, prezentatorul TV a povestit care este ritualul sau in fiecare dimineața, dar și un secret despre el, la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Iata despre ce este…

- Nici bine nu a plecat Lidia Buble din platoul Neatza cu Razvan și Dani și deja a publicat o serie de replici dure pentru soțul Gabrielei Prisacariu. Se pare ca Dani Oțil nu s-a ținut de promisiunea facuta, astfel ca artista a dezvaluit care este motivul pentru care a enervat-o, dar și cum poate remedia…

- Lidia Buble a uimit pe toata lumea, dis-de-dimineața, cand și-a facut apariția in platoul Neatza cu Razvan și Dani, asta imediat dupa ce i-a dat o replica neașteptata soțului Gabrielei Prisacariu. Ce-i drept, nimeni nu se aștepta, insa frumoasa cantareața nu s-a putut abține. Iata cum a reacționat prezentatorul…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Dani Oțil este mereu pus pe glume și pe șotii! Ei bine insa, din vorba in vorba, prezentatorul TV a facut și o serie de dezvaluiri din intimitate la care nimeni nu se aștepta. Iata ce a povestit in direct la Neatza cu Razvan și Dani, chiar in ediția de astazi,…

- Dani Oțil este unul dintre cei mai carismatici prezentatori TV, insa ceea ce mulți nu știu este ca și in copilarie era la fel de amuzant și pus pe glume. Astazi, soțul Gabrielei Prisacariu a povestit o intamplare neașteptata din copilaria sa, mai exact cand se afla la olimpiada de matematica. Iata prin…

- Mihai Morar a anunțat pentru click.ro ca are doua mari vești. Una e legata de viața lui personala, alta de cea profesionala, care ii merge din plin in ultima perioada. Prezentatorul a povestit inițial despre podcastului lui „Fain & Simplu”, ca in final sa dezvaluie ca se vede tata pentru a patra oara,…