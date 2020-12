Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a anunțat, vineri, ca inspectorii sanitari de stat din cadrul Direcției de Sanatate Publica (DSP) București vor face o evaluare a procedurilor operaționale de lucru și a atribuțiilor din fișele de post in cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Victor Babeș”.“La solicitarea…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca in perioada urmatoare vor fi operationalizate inca 280 de paturi la terapie intensiva in 24 de spitale. „Noi avem un numar in jur de 1.390 de paturi la terapie intensiva, avem 1.132 de pacienti la terapie intensiva, mai avem in operationalizare inca 280…

- Nelu Tataru a afirmat, intrebat daca s-a gandit sa demisioneze din functia de ministru al Sanatatii, dupa incendiul de la SJU Neamt in urma caruia au murit 10 pacienti, ca s-a gandit la ce insemnat aceasta tragedie, la acei oameni care si-au pierdut viata, la familiile acestor. „Sunt 7 luni si jumatate…

- Ministrul Sanatații Nelu Tataru a fost intrebat in timpul unei declarații de presa daca se simte vinovat pentru tragedia care a avut loc, sambata seara, la Spitalul Judetean Neamt. Nelu Tataru a raspuns spunand ca vinovați pentru aceasta tragedie in urma careia au murit 10 oameni și alți 7 au fost grav…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, anunța ca PNL are nevoie de voturi pentru ca oamenii sa nu mai moara in spitale. Ecuația e simpla. Liberalii nu pot schimba legea Sanatații, pentru a coordona conducerea spitalelor de la nivel central, fara majoritate in Parlament. Informația lui Tataru e parțial…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, anunta ca miercuri va fi trimisa o echipa de la Inspectia de Stat din Minister la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti, unde mai multi pacienti cu COVID-19, care aveau nevoie de ingrijiri in terapie intensiva, au fost trimisi la unitatea mobila pentru a se constata…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma ca in aceasta perioada de pandemie este nevoie, mai mult ca oricand, de echilibru si pastrarea sanatatii mintale. “In perioada urmatoare va fi nevoie de masuri noi concretizate in programe si investitii pentru imbunatatirea accesului populatiei la servicii…

- Tataru a explicat, dupa o sedinta la Ministerul Sanatatii, ca au fost evaluate mai multe spitale suport COVID "in vederea readaptarii pentru numarul de paturi pentru patologia COVID si mai ales pentru patologia de comorbiditati pentru pacientii infectati cu COVID, precum si pentru cei cu boli infectioase".…