Stiri pe aceeasi tema

- Avea 21 de ani cand s-a angajat la minister, in calitate de asistenta a lui Liviu Dragnea. Au trecut cinci ani de atunci, iar intre timp au inceput o relație care se desfașoara fara unul dintre protagoniști, cel mai puternic om din stat fiind incarcerat. Distanța pare ca ii apropie mai mult decat sa…

- Irina Tanase a postat pe Instagram doua mesaje care induc ideea unei desparțiri. Irina Tanase si-a surprins prietenii cu noul look. Ce schimbare a facut iubita lui Liviu Dragnea, la inceput de 2020 FOTO "Unii oameni nu iți sunt loiali. Ei sunt loiali nevoii lor de a fi cu tine. Odata…

- Irina Tanase, iubita fostului lider PSD, Liviu Dragnea, a postat pe Instagram, inainte de Revelion, un mesaj cu talc, preluat dintr-un citat motivațional, in limba engleza, atribuit actriței Angelina Jolie, referitor la așteptarile pentru anul 2020, potrivit digi24.ro.In traducere, mesajul…

- Irina Tanase are o viata profesionala de succes, dar isi face timp si pentru viata personala. Iubita lui Liviu Dragnea este foarte actriva in mediul online, mai ales pe Instagram. Recent, Irina Tanase a postat o imagine cu ea, in pijamale, intinsa pe pat. Poarta un tricou simplu, roz, cu un…

- Toți deținuții de la Rahova, inclusiv Dragnea, Blejnar și Mazare, beneficiaza de recursul compensatoriul, adica li se scad 6 zile pe luna din pedeapsa executata "in condiții necorespunzatoare". Dragnea, Mazare și Blejnar au refuzat sa iși dea acordul ca sa aflam cate zile-caștig au pana acum,…

- Irina Tanase, iubita fostului lider PSD Liviu Dragnea, s-a filmat pe contul de Instagram și a transmis un mesaj umanitar de strangere de fonduri pentru un bebeluș roman care sufera de o boala genetica și care are nevoie de peste doua milioane de dolari pentru vaccinul care ii salveaza viața. Irina…

- Irina Tanase a mers in vizita la finii ei. Bucuroasa de timpul petrecut cu ei, iubita lui Liviu Dragnea s-a fotografiat cu micuții și a publicat imaginea pe contul ei de socializare. Imediat, o amica a reacționat: „Ce bine iti sta cu copii, nu faci si tu unul?”. Irina, insa, nu a raspuns provocarii.…