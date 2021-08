Stiri pe aceeasi tema

- Forțele militare iraniene au lansat trei atacuri cu drone asupra petrolierului Mercer Street, dintre care doua au eșuat și unul și-a atins ținta, arata un raport declasificat al Armatei SUA. In urma atacului din 30 iulie au fost uciși doi membri ai echipajului – unul din Romania, care era chiar comandantul…

- Incidentul naval produs marti in Golful Oman, in largul Emiratelor Arabe Unite, este o "potentiala deturnare", au anuntat Fortele Navale britanice, conform agentiei Associated Press. "Este vorba de o potentiala deturnare", au transmis Fortele Navale Regale britanice, fara a oferi detalii.…

- Flota rusa din Marea Neagra a indicat, intr-un comunicat, ca echipajele a doua nave mari de debarcare au efectuat tiruri asupra unor tinte maritime si aeriene in Marea Neagra. Acest exercitiu a avut loc la doua zile dupa ce Rusia si-a testat sistemele de aparare antiaeriana instalate in Crimeea.In plus,…

- Ședința solemna a Camerei Deputaților și Senatului consacrata comemorarii victimelor Pogromului de la Iași din 1941 a inceput la ora 14.00.La sedinta solemna au fost invitati presedintele Romaniei, membrii Guvernului, fostii sefi de stat, reprezentantii corpului diplomatic acreditat la Bucuresti, seful…

- Paznici, barci noi, camere de supraveghere video sau drone este arsenalul pe care il va folosi Consiliul Județean Cluj pentru a verifica respectarea regulilor privind navigația pe lacurile Tarnița și Beliș.

- Cel mai mare proiect imobiliar din Romania va fi realizat la Cluj si va include 10.000 de apartamente, cladiri de birou, un mall urias, scoli, parcuri si sali de conferinte. Costurile vor depasi 700 de milioane de euro.

- Rusia va efectua exerciții militare strategice in Arctica, in toamna, anunța Flota de Nord a Federației Ruse intr-un comunicat de presa citat de agenția Interfax. Activitațile militare in regiune au crescut in ultima perioada și au dus la tensiuni intre Rusia și statele occidentale.