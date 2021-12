Își ia rămas-bun azi: Cele trei melodii alese de Angela Merkel pentru ceremonia de adio (VIDEO) Angela Merkel, al carei succesor, social-democratul Olaf Scholz, este de așteptat sa depuna juramantul saptamana viitoare, va avea o ceremonie de ramas-bun joi seara, in curtea Ministerului german al Apararii, unde va canta fanfara militara. Ceremonia va fi mai discreta decat de obicei, cu doar 200 de invitați, din cauza restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19. La fel ca predecesorilor sai, Angelei Merkel i s-a permis sa solicite trei melodii pentru a fi interpretate de fanfara in timpul ceremoniei. Dar, in timp ce Gerhard Schroder și Helmut Kohl au ales o muzica convenționala pentru aceasta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

