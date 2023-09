Stiri pe aceeasi tema

- Adelina Nica este revoltata pe o firma de telefonie! Pe rețelele personale de socializare, vedeta a vorbit despre ce i s-a intamplat. Iata ce le-a povestit aceasta fanilor ei de pe pagna sa de Instagram!

- O instanța spaniola a anunțat joi ca a deschis o noua investigație impotriva cantareței columbiene Shakira in legatura cu acuzații de evaziune fiscala in ceea ce privește declararea veniturilor și a averii in 2018, relateaza Reuters.

- Dupa cinci mandate, Puiu Hasotti alaturi de alti fosti parlamentari au dat in judecata secretariatele Camerei Deputatilor si Senatului, solicitand instantelor sa le oblige la repunerea in plata a pensiilor speciale pe care le primeau inainte de februarie 2021.Dosarul lui Puiu Hasotti nr. 2585 118 2021…

- In baza cererii nr. 56239 din data de 13.06.2023 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea profesionistului : CASE CANADIENE S.R.L.. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial societatea are sediul social in satul Siminoc, orasul…

- In baza cererii nr. 55353 din data de 08.06.2023 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea profesionistului : M amp; K FAMILY VAGON S.R.L.. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial societatea are sediul social in satul Lumina, comuna…

- O noua societate care se ocupa cu activitati de ingrijire zilnica pentru copii, si a pus bazele in municipiul Constanta.Potrivit datelor din Monitorul Oficial al Romaniei, societatea se numeste Child Land 2023 SRL.In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicat un extras al rezolutiei numarul 13296…

- Planul președintelui Joe Biden de a scuti imprumuturile studențești a fost respins de Curtea Suprema a SUA. Instanța spune ca guvernul nu are capacitatea de a anula o datorie de 430 de miliarde de dolari, potrivit BBC.

- Un barbat din Galați a facut peste o mie de retrageri ilegale de bani din casieria firmei pe care o administra in decursul a șase ani, delapidand societatea cu o suma uriașa, pe care a cheltuit-o in interes personal.