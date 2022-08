Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Ciucu și Alina Sorescu au decis sa puna punct casniciei de 12 ani. Cei doi au imopreuna doua fete, care se afla in grija mamei. Pana acum, designerul nu a vorbit despre ceea ce se intampla in viața lui.La trei luni de la desparțire, Alexandru Ciucu este la fel de reținut in declarații și spune…

- In ultima perioada, Anamaria Prodan a ținut primele pagini ale ziarelor, asta dupa ce s-a afișat la brațul unui barbat arab care din postarile sale și din descrierea pe care le facea parea ca e noul sau iubit și ca Laurențiu Reghecampf e deja istorie. Vedeta insa a ținut sa faca declarații exclusive…

- Aflata in plin divorț de tatal fetițelor sale, Alina Sorescu a luat o decizie importanta pentru familia ei, dupa mult timp. Artista a plecat intr-o vacanța cu micuțele sale, intr-o zona muntoasa din Romania, dupa perioada agitata prin care a trecut dupa desparțirea de Alexandru Ciucu.Potrivit spuselor…

- Roxana Dobrițoiu a anunțat ieri an mod oficial faptul ca ea și iubitul ei, Silviu, toboșarul lui Nicole Cherry, au decis sa mearga pe drumuri diferite, asta dupa ce l-ar fi prins in timp ce o inșela. Ei bine insa, lucrurile iau o alta intorsatura astazi, asta deoarece barbatul a facut o serie de dezvaluiri…

- In exclusvitate pentru Antena Stars, Anca Serea a oferit detalii despre starea ei de sanatate. Cum se simte vedeta, mai ales pentru ca fanii sunt ingrijorați din cauza ca s-a confruntat cu o tensiune mica. Ce a dezvaluit soția lui Adi Sina.

- Alina Sorescu a depus actele de divorț la inceputul acestui an, așa ca decizia ei de a se desparți de Alexandru Ciucu este definitiva. Cele doua fetițe se afla pe primul loc pe lista de prioritați pentru artista, insa are de gand sa-și refaca viața pe viitor. Alina Sorescu are de gand sa-și refaca viața…

- La inceputul anului, Alina Sorescu a depus actele de divorț și nu are de gand sa ramana singura dupa desparțirea de Alexandru Ciucu. Inainte de a iși reface viața, artista se dedica in totalitate celor doua fetițe și carierei sale. Aflata in plin proces de divorț cu Alexandru Ciucu, Alina Sorescu marturisește…

- Giulia Nahmany este una dintre cele mai apreciate actrițe de la noi din țara. Puțini sunt cei care știu ca aceasta a suferit de depresie din cauza dramei care i-a afectat viața. Vedeta a marturisit in exclusivitate pentru Antena Stars care au fost cele mai grele momente din viața ei, dar și despre familia…