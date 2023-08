„Îşi dorea o maşină, i-am luat loc de veci”, mărturia cutremurătoare a tatălui fetei omorâte la 2 Mai Tatal fetei care a fost omorata in accidentul provocat de un tanar de 19 ani, sambata, la 2 Mai a afirmat ca doreste ca soferul care i-a omorat copilul sa plateasca si sa faca puscarie. Barbatul sustine ca nu a fost contactat de reprezentantii Politiei sa il anunte ca fiica sa a murit in accidentul […] The post „Isi dorea o masina, i-am luat loc de veci”, marturia cutremuratoare a tatalui fetei omorate la 2 Mai appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

