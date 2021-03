Stiri pe aceeasi tema

- Borussia Dortmund s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a terminat la egalitate, 2-2, cu Sevilla FC, marti seara, pe teren propriu, in mansa secunda a optimilor de finala, potrivit Agerpres. Borussia, victorioasa cu 3-2 in prima mansa,…

- Erling Braut Haaland (20 de ani) a marcat o „dubla” in partida Borussia Dortmund - FC Sevilla, scor 2-2, in manșa retur din optimile Ligii Campionilor, iar starul norvegian a ajuns la 20 de goluri in primele 14 meciuri la „masa bogaților”. La doar 20 de ani, Erling Haaland a ajuns la 20 de reușite in…

- Borussia Dortmund s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a terminat la egalitate, 2-2, cu Sevilla FC, marti seara, pe teren propriu, in mansa secunda a optimilor de finala. Borussia, victorioasa cu 3-2 in prima mansa, a fost aproape de a obtine o victorie si…

- In Liga Campionilor la fotbal, marți seara, de la ora 22.00, se disputa primele meciuri din manșa secunda a optimilor de finala . Borussia Dortmund-FC Sevilla, dupa ce in partida tur germanii au caștigat in deplasare cu 3-2 și Juventus Torino-FC Porto, in manșa I portughezii impunandu-se cu 2-1. Caștigatoarele…

- Borussia Dortmund și Sevilla se intalnesc marți, de la ora 22:00, in returul optimii de finala din Liga Campionilor. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 2, Digi Sport 2 și Look Sport. ...

- Norvegianul Erling Haaland a fost principalul artizan al victoriei lui Borussia Dortmund pe terenul celor de la Sevilla, scor 2-3, in manșa tura optimilor de finala din UEFA Champions League, noteaza mediafax. Cu o pasa de gol și o dubla reușita in prima repriza, acesta a caștigat meciul practic…

- FC Sevilla și Borussia Dortmund se intalnesc miercuri, de la ora 22:00, in manșa tur a optimilor de finala din UEFA Champions League. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. ...

- Sediul UEFA de la Nyon, din Elveția, va gazdui luni, 14 decembrie, incepand cu ora 13:00, tragerea la sorți a meciurilor din „optimile" Champions League. In aceasta faza s-au calificat: Bayern Munchen, Atletico Madrid, Real Madrid, Borussia Monchengladbach, Manchester City, FC Porto, FC Liverpool, Atalanta…