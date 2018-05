Stiri pe aceeasi tema

- Lavinia Pirva a fost protagonista unui eveniment monden, seara trecutE. Frumoasa sotie a lui ~tefan BEnicE Jr. a fost figura femininE care a prezentat evenimentul, iar toate privirile au fost indreptate cEtre ea.

- Bucurie fara margini in familia lui Alex Erbașu, fiul regretatului om de afaceri Mihail Erbasu! Frumoasa lui soție a adus pe lume primul copil al cuplului, iar emoțiile primei intalniri au atins cote maxime. Evenimentul major nu a trecut nesarbatorit. A organizat o petrecere fastuoasa in cinstea moștenitorului,…

- Ciprian Marica va deveni tata pentru a doua oara. Iubita lui, Ioana, e insarcinata in 5 luni. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar in luna noiembrie 2016, tanara a devenit pentru prima oara mamica. Ei au un baietel de un an si jumatate si in curand ii vor oferi acestuia un fratior.

- Ciprian Marica este in culmea fericirii dupa ce sotia sa, Ioana Marcu, a ramas insarcinata pentru a doua oara. Potrivit unor surse, copilul se va naste peste patru luni, scrie SpyNews. Sotia lui Ciprian Marica a nascut pentru prima data in noiembrie 2016, un baietel, Albert Andrei. Ciprian…

- Robert Negoița a trecut de la Miss Buzau la Miss Turism. Edilul lasa, insa, impresia ca ar intenționa sa ascunda relația cu mai tanara Andreea. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Imaginile obținute recent de CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, sunt dovada clara…

- Fosta prezentatoare a unei emisiuni este insarcinata pentru a doua oara. Dupa un 2017 greu si trist, vedeta tv si-a gasit iubirea alaturi de un alt barbat. Acum, cei doi s-au casatorit si se pregatesc sa isi intampine primul copil. Vedeta tv este insarcinata in 7 luni, dar nici nu ai zice! Burtica ei…

- Bucurie fara margini pentru romani, dupa ce Simona Halep a obținut o victorie cu emoții in fața Viktorijei Golubic, locul 115 WT. Astfel, Romania conduce Elvetia, scor 1-0, in barajul de accedere in Grupa Mondiala Fed Cup. Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, astazi, cu scorul de 6-3, 1-6, 6-1, pe…

- Unul dintre cei mai cautați romani din toate timpurile și-a facut o viața noua peste Ocean, a invațat o meserie și s-a orientat cum a știut el mai bine. Urmarit fara succes de autoritațile romane in vechea afacere ”Portbagajul”, Valentin Raducan pare sa fi scapat de orice fel de probleme in țara. L-a…