- Campionatul de fotbal al Spaniei 2018-2019, etapa a doua. Barcelona și Real Madrid au meciuri ușoare. Vineri 21:15 Getafe ? – ? Eibar 23:15 Leganes? – ? Real Sociedad Sambata 19:15 Deportivo Alaves? – ? Real Betis 21:15 Atletico Madrid? – ? Rayo Vallecano 23:15 Real Valladolid? – ? Barcelona Duminica…

- La primul meci din La Liga fara Cristiano Ronaldo, Real Madrid a caștigat cu 2-0 meciul cu Getafe. Formația antrenata de Julen Lopetegui a deschis scorul in minutul 20, prin Dani Carvajal. Fundașul dreapta a deschis scorul in minutul 20 cu o lovitura de cap de la 11 metri, care a trecut peste portarul…

- Cu un Real Madrid lipsit de Ronaldo și Zidane, Barcelona lui Messi pare favorita. Dar Simeone formeaza o echipa puternica la Madrid, care poate cuceri titlul dupa 5 ani. Dupa trei victorii succesive in Champions League, Real face o mutare stranie. O dubla mutare. Pierde cele mai importante figuri ale…

- Real Madrid a debutat la turneul amical International Champions Cup cu o infrangere, scor 1-2 in fața celor de la Manchester United, la primul meci al lui Julen Lopetegui pe banca tehnica a "galacticilor". O alta partida le-a adus din nou fața in fața pe Barcelona și AS Roma, capitolinii impunandu-se…

- "Este o provocare pasionanta sa reinventez echipa fara Cristiano" Ronaldo, a afirmat noul antrenor al lui Real Madrid, Julen Lopetegui, inaintea meciului cu Manchester United din cadrul turneului amical International Champions Cup, scrie EFE. "Evident, trebuie sa recunoastem ca este unul dintre cei…

- Hierro fusese numit de urgenta antrenorul nationalei Spaniei, dupa demiterea lui Julen Lopetegui, vinovat ca ar fi negociat in secret cu Real Madrid. Luis Enrique are 48 de ani, iar in ultimul an si-a luat o pauza, dupa ce s-a despartit de FC Barcelona. In cei trei ani petrecuti pe Camp Nou…

- Paulinho a plecat de la Barcelona. A revenit la Guangzhou Evergrande. ACTUALIZARE 8 iulie, ora 22.00. Nu doar la Real Madrid este haos (a plecat Zidane, se pregatește Ronaldo), ci și la rivala Barcelona. Paulinho i-a salutat din mers pe catalani și revine in China, pentru un salariu de 14 milioane…

- Proaspat numit ca antrenor la Real Madrid, Julen Lopetegui a inceput sa faca lista de transferuri pentru noul sezon. Presa din Spania scrie ca principala ținta a fostului selecționer al Spaniei este Thiago, mijlocașul de 27 de ani al lui Bayern Munchen. Lopetegui il cunoaște pe spaniol de la naționala,…