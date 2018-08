Isarescu sustine ca preturile au scazut in iulie: Inflatia stagneaza de luni bune in Romania!

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei se asteapta la o inflatie lunara negativa in luna iulie, a declarat luni guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, acesta precizand ca inflatia lunara stagneaza de luni bune in Romania. "Se pare ca in luna iulie, dupa datele noastre preliminare, vom avea chiar…

- "Se pare ca in luna iulie, dupa datele noastre preliminare, vom avea chiar o inflatie negativa si scadere de preturi. De fapt, acest lucru s-a intrevazut, sa spunem asa, inca din luna iunie, cand am avut o crestere lunara a inflatiei foarte scazuta, aproape de zero. Acum lumea tot repetand ca rata…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a scazut usor in luna iunie, la 5,40%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Cu toate acestea, ramane in continuare la cel mai mare nivel din februarie 2013, cand a…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a declarat miercuri, la o conferinta de presa pe tema hotararilor luate de Consiliul de Administratie al Bancii, ca nu este confortabil cu avalansa de stiri despre evolutia ROBOR, mentionand ca a fost si la nivelul de 4% si "nu a murit nimeni…

- Sunt voci din spatiul public, sustinute de cercuri media, care ataca BNR si care vor sa ajunga la conducerea Bancii Nationale, afirma consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu. "Sunt voci care ataca Banca Nationala si sunt voci care ataca Banca Nationala pentru ca si-ar dori sa vina…

- Cei care fac judecati de tipul "vor creste dobanzile in Romania pentru ca trebuie sa ajunga la rata inflatiei" gresesc, intrucat vom pastra un ecart intre dobanzi si rata inflatiei, a declarat guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, intr-o conferinta. "Epoca - ca a fost o…