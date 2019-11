Isarescu: Se vorbeste de reducerea impozitarii, dar unde sa le mai reduci, mai nene?

Stiri pe aceeasi tema

- Reducerea impozitelor pare cea mai simpla solutie, dar eu cred ca nu numai marimea acestora conteaza, ci si povara birocratiei, domnia sau nu a legii, costurile pentru obtinerea de avize si autorizatii sau chestiunile contractuale, a declarat, luni, intr-o conferinta de specialitate, Mugur Isarescu,…

- BNR, ”ingrijorata de deteriorarea deficitului bugetar” Foto arhiva O deteriorare a deficitului bugetar ne îngrijoreaza si asteptam discutii cu Ministerul de Finante si cu Guvernul, a declarat, astazi, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Potrivit BNR, incertitudini si riscuri crescute…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis organizeaza, in perioada 31 octombrie – 3 noiembrie 2019, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din B-dul Eroilor de la Tisa nr. 22, cea de-a V-a ediție a expozitiei nationale “EXPOMOBILA TIMIȘOARA”. EXPOMOBILA TIMIȘOARA reunește 30 de expozanti, producatori…

- "Dumneavoastra, cei care produceti cereale in Romania - porumb grau, orz - cand le vindeti la capatul tarlalei, le vindeti cu un pret care nu reprezinta munca dvs. Corect? Vine intermediarul si cumpara la un pret pe care vi-l impune, dupa care pleaca cu marfa, o mai plimba cu vapoarele o anumita…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza un eveniment premiera pentru activitatea institutiei. Pe 24 octimbrie va avea loc un Forum Internațional De Afaceri, cu participare din patru tari. La actiune sunt asteptate firme din Republica Ceha, Federația Rusa, Grecia si Romania. Forumul…

- Peste 300 de sortimente de vinuri vor fi prezentate la cea de-a treia editie a Salonului de Vinuri "Vicii si Delicii", ce va avea loc in perioada 18-20 octombrie, la Expo Arad, cu participarea unor producatori din mai multe tari. Evenimentul este organizat de Camera de Comert, Industrie si Agricultura…

- Presedintele Camerei, Edler Andras, a declarat, miercuri, ca in institutie se consuma doar apa de la robinet, aceasta fiind folosita chiar si pentru protocol."Camera de Comert si Industrie Covasna a trecut la o abordare mult mai ecologica, avand in vedere ca am decis sa nu mai folosim apa…