- In Romania s-a creat iluzia ca dobanzile vor veni in jos, dar acestea nu au cum sa scada daca inflatia nu coboara, si vor ramane la nivelurile actuale cel putin pana cand inflatia se va apropia de 8%, a explicat luni guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, in cadrul conferintei de…

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a declarat luni, odata cu prezentarea raportului asupra inflației, ca cei care platesc prețul inflației mari sunt deponenții, care primesc la depozite dobanzi mult mai mici decat inflația și ale caror depozite bancare iși pierd valoarea.Intrebat de creșterea dobanzilor,…

- Economistul Ionuț Dumitru, fostul președinte al Consiliului Fiscal, anunța ca iarna va fi dificila din cauza inflației și a prețurilor energiei. „Suntem la 15,9% cu inflația. Probabil ca ne ducem undeva la 17% in lunile urmatoare”, a afirmat economistul Ionuț Dumitru in cadrul unei emisiuni la Europa…

- Banca Nationala nu poate sa nu creasca dobanzile atat timp cat creste inflatia, a afirmat, luni, purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu, mentionand ca in ultimul trimestru al anului ar fi trebuit sa intram pe o usoara traiectorie descendenta, dar nu este inca momentul unei asemenea traiectorii.…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) se intalneste miercuri in sedinta pe probleme de politica monetara, scrie Agerpres. Minuta sedintei Consiliului de administratie pe probleme de politica monetara din 5 octombrie 2022 va fi publicata in data de 17 octombrie. Este de asteptat…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a atins, in august, un nou nivel-record, de 9,1% (in crestere de la 8,9% luna precedenta), in timp ce in Uniunea Europeana (UE) a urcat de la 9,8% la 10,1%, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Cehia, Bulgaria, Polonia,…

- Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat marti, la Buzau, ca Romania are sansa de a trece mult mai usor peste crizele economice, avand in vedere investitiile care se realizeaza in prezent.