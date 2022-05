Stiri pe aceeasi tema

- Jill Biden vine astazi in Romania. Prima doamna a Statelor Unite va ajunge dupa-amiaza la baza aeriana Mihail Kogalniceanu, unde se va intalni cu militarii americani, dupa care se va deplasa la București.

- Cresterea ratei anuale a inflatiei la niveluri care nu au mai fost inregistrate in majoritatea tarilor in ultimele decenii reprezinta un dus rece din perspectiva economica, mai ales ca aceasta criza inflationista vine in contextul crizei de sanatate si celei energetice care au afectat semnificativ economiile…

- "Razboiul din Ucraina, pornit in mod ilegal de Rusia, a creat multe probleme in vecinatate, legate nu doar de provocarile de securitate din regiune, pentru securitatea europeana si euroatlantica, ci si pentru tarile vecine Ucrainei, iar Republica Moldova a trebuit sa faca fata unui numar mare de refugiati",…

- Fostul premier Victor Ponta a vorbit, duminica, la Romania TV, despre razboiul din Ucraina si consecintele pe care acest conflict il vor avea asupra economiei Romaniei si a statelor europene. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- In anul 1878, Ion Creanga publica povestirea „Ivan Turbinca“ in Convorbiri literare din Iasi. Era imediat dupa Razboiul de Independenta din 1877, cand Romania, condusa de principele Carol I, s-a alaturat Rusiei, condusa de tarul Alexandru al II-lea, pentru a-i bate pe turci la Plevna. Conferinta de…

- „Cam cat inseamna pacea și viețile oamenilor pentru regimul Putin? Mai nimic. Totul este doar despre o propaganda ieftina, o otrava pe care incearca sa o vanda intregii lumi, la fel cum o face și cu propria populație. In timp ce, de fapt, continua crimele impotriva civililor in Ucraina și o invazie…

- Asociația Municipiilor din Romania condamna și respinge in mod categoric agresiunea militara a președintelui Putin asupra Ucrainei. Politica revizionista a lui Putin trebuie oprita acum și nici o concesie nu trebuie sa ii fie facuta, transmite Emil Boc, presedintele AMR.

- Banca Nationala a Romania prognozeaza o inflatie de 11,2% la finalul trimestrului II din 2022, de 10,2% la finalul trimestrului III din acest an si de 9,6% la sfarsitul trimestrului IV din 2022, conform Raportului trimestrial asupra inflatiei publicat vineri. Creșterea inflației se traduce prin scumpiri…