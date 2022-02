Stiri pe aceeasi tema

- Romania, precum multe alte state membre UE, este preocupata de situatia geopolitica si energetica si de impactul lor considerabil asupra inflatiei, a declarat miercuri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la o conferinta organizata de BNR si BEI. Fii la curent cu cele mai…

- BNR: Cresterea economica va incetini considerabil in 2022 si 2023. Rata anuala a inflatiei va crește la 11,2% in iunie BNR: Cresterea economica va incetini considerabil in 2022 si 2023. Rata anuala a inflatiei va crește la 11,2% in iunie Cresterea economica este asteptata sa incetineasca puternic considerabil…

- El arata cu degetul inspre profiturile uriașe facute inclusiv de producatorii al caror acționar majoritar este statul, "stat care și-a luat partea din profituri". Consiliul Concurenței ar trebui sa fie "prezent puternic pe aceasta piața in care, in opinia mea, concurența la aceasta ora nu este tocmai…

- Rata anuala a inflației ar putea crește. Economist: „Ne așteptam la o creștere generalizata a prețurilor” Rata anuala a inflației ar putea crește. Economist: „Ne așteptam la o creștere generalizata a prețurilor” Mircea Coșea, profesorul de economie, a discutat referitor la anunțurile Bancii Naționale…

- „Deficitul bugetar de 5,84, este un deficit mare pe cash pentru Romania. Acum, trebuie sa ne gandim, cum ma uit eu, ma uit ca economist, la ceea ce urmeaza si trebuie sa ne uitam, daca vrem, in continuare, ca politica fiscala sa fie stimulativa sau, daca vrem, ca politica fiscala sa devina neutra, in…

- Inflatia in crestere din luna septembrie a ridicat o serie de intrebari despre rolul Bancii Nationale in temperarea acestei evolutii. Ce a facut BNR pana acum? De unde vine aceasta presiune inflationista? Si cum este corelata cresterea de dobanda de politica monetara cu cresterea economica? Intrebarile…

- Economia nu se poate izola de problemele inflației în creștere, blocajele lanțului de aprovizionare și pandemie, scriu economiștii OTP Bank într-o analiza transmisa joi. Potrivit acestora, recuperarea economica a încetinit substanțial în al treilea trimestru al anului, iar o…

- Consilierul guvernatorului Bancii Naționale, Adrian Vasilescu, susține ca Romania va fi mult mai afectata de fenomenul inflației fața de alte țari, asta pentru la noi este haos in piața, din cauza liberalizarii prețurilor la energie. ”Principala ingrijorare in acest an este inflația si nu…