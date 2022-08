Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, considera ca se poate mai rau de atat in cazul scumpirilor, precizand ca Romania a avut si inflatie de 200 – 300%. El a afirmat ca "nu ne jucam cu inflatia, este o boala foarte periculoasa", noteaza News.ro. Isarescu a fost intrebat, marti,…

- Rata inflatiei se plafoneaza la 15% in acest trimestru, urmand sa scada treptat pana in 2024, spune Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. El adauga insa ca nu este cea mai grava situație in care s-a aflat Romania, amintind ca țara a avut inflatie de 200 – 300%.

- Isarescu a fost intrebat, marti, intr-o conferinta de presa, daca, in cazul scumpirilor, se poate sa fie mai rau decat este in prezent. “Da, exista mai rau de atat, sa nu se indeplineasca aceasta prognoza. Bineinteles ca exista. (…) Romania a avut si inflatie de 200 – 300%, deci mai rau poate sa fie,…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a afirmat marti ca rata inflatiei in acest trimestru se plafoneaza la 15-, precizand ca in trimestrul II din 2024 Romania va ajunge cu inflatia in zona tintita daca se vor ridica plafonarile la preturile la energie. El a mentionat ca nu…

- Mugur Isarescu a fost intrebat, marti, intr-o conferinta de presa, cum vede situatia in care Ministerul de Finante s-a imprumutat cu inca un miliard de euro la o dobanda de peste 8 la suta pe an si ca Romania are cele mai mari dobanzi la imprumuturi din regiune, chiar mai mari decat Ungaria, care are…

- „Pare ca este o perioada in care cu toții ințelegem mai bine rostul creditelor, al bancilor”, afirma Florin Danescu, președinte executiv al Asociației Romane a Bancilor, in interviul acordat HotNews.ro in cadrul campaniei ARB Talks. El afirma ca, deși creditarea a crescut, este nevoie de mai multa incredere…

- Iohannis a susținut ca de vina pentru inflatia crescuta in Romania este Vladimir Putin, care a declanșat razboiul din Ucraina, insistand ca „Guvernul Romaniei a luat si va lua masuri in continuare pentru a ameliora efectele inflatiei”. „Probabil ca acolo sunt mai mulți tei in parc și se bea mai mult…

- „Dati-mi voia sa raspund intr-un cadru mai larg. Inflatia e un factor si am toata increderea ca Guvernul va lua masurile care se impun. Dar haideti sa vedem de ce am ajuns aici, inflatia, preturile la energie, asta s-a intamplat nu pentru ca nu si-a facut cineva treaba. Vor fi aceste probleme in plan…