- Indicele ROBOR, în funcție de care se calculeaza costul creditelor în lei cu dobânda variabila, a urcat vineri la toate scadențele, arata datele Bancii Naționale a României (BNR). Indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculeaza costul creditelor de consum…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca la intalnirea de la Guvern, de joi, cu conducerea Bancii Naționale a Romaniei (BNR), se va discuta și de inflație, și de ROBOR, ținand insa sa precizeze ca medierea propusa de Președinție pe aceste teme „nu se justifica”. „Discuția aceasta de…

- Premierul Viorica Dancila se va intalni, joi, la Palatul Victoria, cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a anuntat ministrul Eugen Teodorovici la Romania TV. Intalnirea nu apare totusi in agenda premierului publicata pe site-ul...

- “Stiti foarte bine ca nu e atributul ministerului nivelul ROBOR-ului in piata, este atributul Bancii Nationale”, a declarat Teodorovici, miercuri, intrebat ce pot face autoritatile in legatura cu indicele ROBOR care a crescut foarte mult in ultimul an. El a precizat ca, joia viitoare, premierul Viorica…

- UPDATE Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri ca, saptamana viitoare, premierul Viorica Dancila se va intalni cu guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, tema de discuție fiind cresterea indicelui ROBOR la trei luni. "Joia viitoare va fi o întâlnire între doamna prim-ministru…

- Nici Ministerul de Finante si nici Guvernul nu sunt vinovati pentru cresterea fara incetare a ROBOR, acesta fiind atributul BNR, sustine ministrul Eugen Teodorovici. "Stiti foarte bine ca nu e atributul ministerului nivelul ROBOR-ului in piata, este atributul Bancii Nationale", a declarat…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat marti pe piata interbancara la nivelul de 2,28%, de la 2,22% cat era luni, fiind cel mai mare nivel din ultimii trei ani si jumatate, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR).…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, se arata ingrijorat de cresterea indicelui ROBOR, afirmand ca va accepta propunerea guvernatorului Bancii Nationale, Mugur Isarescu, de a discuta, mai ales ca si-au trimis si scrisori pe acest subiect.