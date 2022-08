Stiri pe aceeasi tema

- Mugur Isarescu a fost intrebat, marti, intr-o conferinta de presa, daca este posibil ca din cauza secetei, in trimestrele III si IV, inflatia sa fie mai mare decat cea prognozata. “Aici trebuie sa vorbiti mai mult cu Guvernul si sa intrebati Ministerul Agriculturii. Eu calatoresc intr o anumita parte…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a venit cu o prima reacție dupa anunțul guvernatorului BNR Mugur Isarescu cu privire la rata inflației. „Liberalizarea prețurilor la energie a fost o tampenie”, a subliniat liderul PSD. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- „Cu siguranta. Aici as vrea totusi sa vedem un lucru care s-a intamplat si pe care trebuie sa il gestionam de aici incolo. Statul roman a venit sa sprijine cetatenii si economia in fata exploziei preturilor la energie. Si a luat masura de plafonare, daca vreti, a preturilor, insa in partea cealalta,…

- PSD cere intr-un comunicat de presa emis luni reluarea discuțiilor in coaliția de guvernare cu PNL și UDMR pentru plafonarea prețurilor la energie. ”Se impune reluarea, la nivelul coaliției de guvernare, a discuțiilor privind aplicarea reglementarii prețurilor la energie și gaze in Romania, pe o perioada…

- Ce tarife mici sunt la Hidroelectrica. Guvernul in 2020 anunța trecerea la liberalizarea pieței de energie. Inca de atunci specialiștii au incercat sa traga semnale de alarma. Ulterior, de la 1 ianuarie 2021, a inceput procesul, iar companiile au trebuit sa se adapteze. Liberalizarea pieței de energie…

- Sancțiunile occidentale impuse Moscovei ar putea fi considerate acte de agresiune și ar justifica un eventual raboi, in anumite circumstanțe, spune vicepreședintele puternicului Consiliul de Securitate al Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, citat de Reuters

- Anumite achizitii ale furnizorilor de energie au condus la aparitia unor posibile suspiciuni de manipulare a pietei, anunța ANRE, care verifica și determina sumele care se cuvin spre decontare de la bugetul statului prin intermediul bugetului Ministerului

- Spirala scumpilor a prins Romania pe picior greșit: cu un deficit mare și fara posibilitatea de a acorda un sprijin consistent economiei. Nu ne permitem taieri de taxe și acordare de noi ajutoare, a spus joi guvernatorul BNR. El a remarcat ca au fost perioade de panica in randul consumatorilor, amintind…