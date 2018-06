Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei vrea sa promoveze o dezbatere serioasa asupra creditului ipotecar, nu una de tipul “BNR descurajeaza creditul sau omoara creditul”, a declarat joi, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la conferinta de prezentare a Raportului asupra stabilitatii…

- Principalele cauze pentru cresterea inflatiei Cresterea preturilor are cauze externe si nu are legatura cu actiunea Guvernului sau a Bancii Nationale. Afirmatia apartine presedintelui PSD, Liviu Dragnea, care a participat la întâlnirea premierului Viorica Dancila cu guvernatorul…

- Premierul Viorica Dancila se intalnește cu Mugur Isarescu, joi, la Guvern. Intalnirea cu guvernatorul BNR are loc in contextul conflictului declanșat de PSD cu conducerea Bancii Centrale, in privința ratei inflației. Klaus Iohannis s-a intalnit, la 25 aprilie, cu guvernatorul BNR si prim-viceguvernatorul…

- Klaus Iohannis s-a intalnit, astazi, cu guvernatorul BNR si prim-viceguvernatorul Florin Georgescu . La finalul intalnirii, șeful statului a subliniat ca independenta BNR in deciziile de politica monetara este esentiala si ca atat Executivul, cat si BNR trebuie sa evite abordarile concurentiale. “In…

- Nici Ministerul de Finante si nici Guvernul nu sunt vinovati pentru cresterea fara incetare a ROBOR, acesta fiind atributul BNR, sustine ministrul Eugen Teodorovici. "Stiti foarte bine ca nu e atributul ministerului nivelul ROBOR-ului in piata, este atributul Bancii Nationale", a declarat…