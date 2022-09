Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a prezentat miercuri o serie de propuneri pentru a reduce creșterea prețurilor la energie care a zguduit Europa in urma invaziei Rusiei in Ucraina. Europa a dezvaluit diverse planuri pentru a limita creșterea prețurilor la energie. Miercuri (14 septembrie), președintele Comisiei Europene,…

- Cresterea preturilor la electricitate si gaze naturale face ca facturile la energie pentru milioane de europeni sa fie imposibil de platit, a avertizat marti Confederatia Europeana a Sindicatelor CES , informeaza AFP.Aproximativ 9,5 milioane salariati activi aveau deja dificultati in a si achita facturile…

- Al doilea cel mai mare producator de oțel din lume, ArcelorMittal a decis sa inchida doua dintre furnalele sale din Europa, in Bremen (nord-vestul Germaniei) și Asturias (nordul Spaniei), pentru a face creșterii prețurilor la energie și pe fondul cererii in scadere, relateaza AFP.

- Creșterea prețurilor la energie ar putea duce la tulburari sociale și proteste de strada in Europa in timpul lunilor de iarna. Cele mai bogate națiuni europene se confrunta cu un risc tot mai mare de tulburari civile in timpul iernii, inclusiv proteste de strada și demonstrații, din cauza prețurilor...

- 98% dintre gospodarii vor fi ferite de creșterea prețurilor la energie electrica și gaze, spune Nicolae Ciuca la inceputul ședinței de guvern in care se publica OUG privind plafonarea prețurilor la energie. Ciuca a mai spus ca prin acest OUG se va descura

- Confederația NHS (serviciul public de sanatate) din Marea Britanie a avertizat vineri cu privire la creșterea prețurilor la energie, in contextul in care țara este afectata de greve. Profesioniștii din domeniul sanatații au avertizat vineri guvernul britanic cu privire la amenințarea unei „crize umanitare”…

- Romania saracește: 38,5% dintre romani iși fac probleme legate de creșterea prețurilor la energie și economisesc pentru zile negre Creșterea prețurilor la energie este principala ingrijorare a romanilor, arata un sondaj realizat de CEC Bank in colaborare cu FinZoom. Sondajul arata ca situația financiara…

- In Uniunea Europeana, de la pandemia Covid-19, 8,3 % dintre gospodariile sarace au restanțe la plata chiriei sau a creditului ipotecar, un fenomen care a crescut cu 20 % intre 2019 și 2020. Un numar din ce in ce mai mare de gospodarii europene, sugrumate de creșterea prețurilor imobiliare și la energie,…