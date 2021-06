Stiri pe aceeasi tema

- Agenda schimbarii climatice are o miza ridicata pentru economia si sistemul financiar din Romania, atat din perspectiva oportunitatilor, cat si a costurilor, in cazul in care tranzitia verde ar fi intarziata, a declarat, marti, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, mentionand ca…

- Sectorul bancar din Republica Moldova, impreuna cu Banca Naționala, a trecut prin multe etape dificile, cu probleme de sistem, iar cea mai neagra perioada pentru Banca Naționala este cea in care s-a furat miliardul și trebuie sa ne asiguram ca asemenea fraude nu se mai repeta, iar Banca Naționala…

- CHIȘINAU, 4 iun – Sputnik. Astazi, 4 iunie 2021, Banca Naționala a Moldovei implinește 30 de ani de fondare. Cu aceasta ocazie, BNM a pus in circulație o moneda metalica comemorativa cu valoarea nominala de 10 lei. Moneda este confecționata din oțel, placat cu nichel și alama, ceea ce ii confera…

- Vestea ca Viorica Dancila va fi noul consultant al guvernatorului Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu, a șocat mulți oameni, insa, spune Cristian Tudor Popescu, aceasta numire in funcție ne arata tocmai faptul ca „nimic nu este prea de tot” in Romania. Potrivit acestuia, atat Viorica Dancila,…

- Impactul economic initial al pandemiei a fost unul puternic in Romania, accentuand dezechilibrele existente, presiunile privind deprecierea monedei nationale si cresterea necesarului de lichiditate, afirma Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), in deschiderea conferintei…

Ȋn Romania, impactul economic inițial al pandemiei a fost unul puternic, accentuand dezechilibrele existente, presiunile privind deprecierea monedei naționale și creșterea necesarului de lichiditate.

- Președintele Uniunii Geodezilor din Romania, Ionuț Savoiu, a efectuat o vizita la Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru a Universitații Tehnice din Moldova, unde, impreuna cu decanul facultații, au inițiat prefigurarea unui acord de parteneriat intre instituții.Decanul Facultații Construcții,…