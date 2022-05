Stiri pe aceeasi tema

- „Da, ma rog, probabil acolo sunt mai multi tei in parc si se bea mai mult”, a afirmat Klaus Iohannis, intrebat joi dupa vizita la Spitalul Clinic Colentina din Bucuresti, cu prilejul Zilei Internationale a Asistentului Medical, ce sfaturi le-ar da romanilor, in contextul cresterii inflatiei si despre…

- Banca Nationala a Romaniei a majorat azi considerabil prognoza inflației pentru acest an, precum și pentru anul viitor. Una dintre cauze este razboiul din Ucraina, spune Mugur Isarescu, guvernatorul BNR. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat la 12,5% prognoza de inflatie pentru finalul acestui…

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu le recomanda romanilor sa abordeze cu calm explozia prețurilor. Isarescu spune ca romanii trebuie sa se calmeze, iar mesajele publice trebuie sa fie și ele mai moderate. Isarescu recomanda și un cunoscut remediu romanesc pentru nervi, ceaiul de tei. Fii la curent…

- „Invadarea Ucrainei a dus la creșterea prețurilor la gaze și la alimente in intreaga lume. Am facut multe progrese și avem o oportunitate incredibila in fața noastra, dar știm ca oamenii se lupta in continuare cu creșterea prețurilor”, a precizat el.Biden a dar vina pe președintele rus Vladimir Putin…

- Fostul presedinte al PNL, Florin Citu, a declarat marti, 12 aprilie, referitor la cresterea ratei inflatiei la peste 10%, ca iși va spune parerea de economist și va propune și masuri in Biroul Executiv al Partidului Național Liberal, nu in fața presei.„Am spus ca mie imi este teama sa ajungem la inflatie…

- Președintele Senatului Florin Cițu a declart marți ca pachetul de masuri socio-economice agreat de coaliție nu a fost discutat in partid și ca e mai degraba „o lista de intenții”. Intrebat despre rata inflației care a ajuns in martie la peste 10%, Cițu a spus ca s-au adeverit prognozele sale. „Aseara…

- In conditiile in care se discuta in ultima vreme tot mai mult despre inflatia in crestere si despre cum banii isi pierd din valoare, orice roman este interesat de metode de economisire cat mai avantajoase. Dincolo de depozitele clasice contractate la banci, exista si alte variante de luat in calcul.…

- Specialiștii de la CFA Romania dau pontul in plina perioada de explozie a inflației. Aceste investiții va pot aduce bani in plus și au marele avantaj ca nu sunt afectate de fluctuațiile pieței. O protecție in fața inflației poate veni și din zona companiilor listate la Bursa, mai ales pentru…