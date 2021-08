Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, vorbeste, luni seara, despre „un fenomen” – persoane care prezinta la granita certificate false de vaccinare sau trecere prin boala. Arafat a precizat ca pe numele multor persoane a fost intocmit dosar penal pentru fals si uz de fals.…

- Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, spune ca o persoana care se infecteaza cu tulpina Delta are o incarcatura virala care poate fi si de o mie de ori mai mare decat varianta initiala a virusului. Gheorghita a declarat ca Romania este, in acest moment, „mult…

- Ioana Mihaila a discutat, joi seara, despre pericolul care amenința Romania, dupa ce cazurile cu tulpina Delta se raspandesc cu rapiditate in toata Europa. Potrivit ministrului Sanatații, INSP analizeaza mai multe scenarii privind evoluția cazurilor de Covid-19, insa cel mai aproape de adevar este acela…

- Ioana Mihaila, ministrul Sanatații, a afirmat, miercuri, ca nu preconizeaza o creștere a interesului pentru vaccinare in timpul verii. Și asta pentru ca romanii sunt mai preocupați de vacanțe in aceasta perioada. In plus, numarul cazurilor de infectare cu coronavirus este in scadere. Situația s-ar putea…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de Vaccinare, a spus ca noua din zece cazuri de COVID-19 care vor aparea la sfarșitul lunii august vor fi infecții cu tulpina Delta. Aceasta noua varianta a coronavirusul, originara din India, s-a raspandit deja in peste 60 de țari din toata lumea. Astfel,…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de Vaccinare, a spus ca noua din zece cazuri de COVID-19 care vor aparea la sfarșitul lunii august vor fi infecții cu tulpina Delta. Aceasta noua varianta a coronavirusul, originara din India, s-a raspandit deja in peste 60 de țari din toata lumea. Astfel,…

- Romanii care au crezut ca prin vaccinare scapa de restricții sau iși reduc riscul de infectare cu coronavirus s-au inșelat amarnic. Medicul Virgil Musta de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara anunța ca riscam sa ne confruntam cu noi restricții daca tuplina delta a coronavirus va capata amploare…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu , a aparut azi in fața presei dupa mai bine de un an de pandemie și a ținut cuvantul de deschidere in cadrul conferinței dedicata prezentarii Raportului CNSM pentru sprijinirea finanțarii verzi. In discursul sau, oficialul Bancii Centrale a ținut sa spuna ca, deși nu…