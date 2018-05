Stiri pe aceeasi tema

- Parteneriatul banca - societate comerciala este intr-un fel o iluzie, pentru ca banca nu poate fi un partener de afaceri, a afirmat, miercuri, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu."Societatile romanesti sunt slab capitalizate. In terminologie bancara, nu sunt bancabile. Cum de s-a ajuns aici?…

- Cea mai profitabila 'meserie' de pe litoral pare sa fie cea de cerșetor! Potrivit Primariei Constanța, cerșetorii care populeaza principalele intersecții din Constanța câștiga și 10.000 de lei lunar, iar acum, o data cu venirea sezonului estival, sumele sunt mult mai mari. Poliția Locala…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a declarat, luni, ca nu ia in calcul un nou mandat de guvernator al Bancii Nationale, intrucat are 70 de ani. "Nu mai pot. Am 70 de ani, nu? ... Nu este de actualitate întrebarea. De actualitate este soliditatea acestei instituţii. Credibilitatea ei este…

- Independenta Bancii Nationale a Romaniei este esentiala, iar Guvernul si BNR trebuie sa evite abordarile concurentiale, a afirmat presedintele Klaus Iohannis, dupa intalnirea cu guvernatorul Mugur Isarescu.

- Dragnea, despre scrisoarea pe tema inflatiei: Cred ca maine o trimit. Verific sa nu fie vreo greseala gramaticala Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca probabil marti ii va trimite scrisoarea guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, pe tema cresterii inflatiei, demers in urma…

- FCSB va face parte sambata dintr-un scenariu in care se gasește rar: va avea in fața un oponent macar la fel de experimentat, cu fotbaliști care au adunat multe meciuri in Liga 1 și in Europa, trofee și suficiente "trucuri" ca sa concureze pentru titlu. Deac, Hoban și Culio, șefii de pe teren ai Clujului,…