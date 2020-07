Stiri pe aceeasi tema

- Evoluțiile in planul sanatații publice continua sa genereze incertitudini fara precedent și riscuri majore la adresa perspectivei activitații economice și a funcționarii piețelor financiare, cu impact...

- Ministerul de Finanțe s-a imprumutat cu 813 milioane lei prin certificate pe 12 luni, 929 milioane lei prin titluri scadente in august 2022, 1,3 miliarde lei prin titluri cu scadența iulie 2025 și 369,5 milioane lei prin obligațiuni scadente in septembrie 2031 in a treia saptamana din iunie.In…

- Mugur Isarescu, guvernatorul BNR, precizeaza ca asigurarea lichiditații necesare finanțarii economiei reale si a cheltuielilor publice a ramas preocuparea majora a BNR. „In ultimele 4 saptamani, Banc...

- Riscurile principale la adresa economiei si a finantelor tarii pe care Banca Nationala a Romaniei (BNR) le intrevede tin de evolutiile in planul sanatatii publice, sustine guvernatorul BNR, Mugur Isarescu.

- Isarescu: “Riscurile principale la adresa economiei si a finantelor tarii tin de evolutiile in planul sanatatii publice.” Cați bani a eliberat BNR in piața Riscurile principale la adresa economiei si a finantelor tarii pe care Banca Nationala a Romaniei (BNR) le intrevede tin de evolutiile…

- Potrivit guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, riscurile principale la adresa economiei si a finantelor tarii pe care Banca Nationala a Romaniei (BNR) le intrevede tin de evolutiile in planul sanatatii publice. "Pentru perioada urmatoare ramanem in limitele acestor orientari de politica monetara. Riscurile…

- Medicul afirma ca cea mai mare temere a sa legat de reintoarcerea elevilor la scoala o reprezinta aplicarea masurilor intr-un mod rigid. "Trebuie organizata sala de examen astfel incat sa existe posibilitatea de a-i plasa pe elevii care nu suporta masca pentru prea mult timp intr-o poziție…

- Vineri are loc, la ora 12.00, la Palatul Cotroceni, o sedința privind evaluarea situației economice in contextul crizei generate de epidemia de COVID-19, la care va participa si Guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu. Potrivit Administratiei Prezidentiale, președintele Romaniei va avea, la Palatul…